Aston Martin представила інноваційний велосипед з рамою з карбону (фото) — Finance.ua
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Aston Martin представила інноваційний велосипед з рамою з карбону (фото)

Технології&Авто
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Aston Martin представила інноваційний велосипед з рамою з карбону (фото)
Aston Martin представила інноваційний велосипед з рамою з карбону (фото)
Британський автовиробник Aston Martin і компанія J. Laverack представили інноваційний велосипед .1R. Новинка отримала сучасні технології та елегантний дизайн. Про це розповіли на сайті Motor1.
Aston Martin .1R отримав мінімалістичний дизайн. Рама виготовлена з титанових наконечників, надрукованих на 3D-принтері, і трубок з вуглецевого волокна. Завдяки цьому велосипед вийшов дуже легким і міцним.
Aston Martin представила інноваційний велосипед з рамою з карбону (фото)
Зовні немає точок кріплення і необроблених зварних швів. Гальмівні шланги також були заховані, щоб не псувати зовнішній вигляд моделі.
На гальмах є супорти бронзового кольору. Вони натхненні спорткарами Aston Martin.
На вибір запропонують три трансмісії з 12 передачами від Shimano, Campagnolo та Sram Red. Вони забезпечують миттєву зміну передач під час руху.
Aston Martin представила інноваційний велосипед з рамою з карбону (фото)
Кожне колесо має 28 спиць із чорним оздобленням, яке продовжується з боків. Маточини були розроблені спеціально для цього велосипеда і виготовлені з високоміцного аерокосмічного алюмінію.
Кожен власник Aston Martin .1R буде запрошений до штаб-квартири Aston Martin у Гейдоні. Там проведуть індивідуальну «примірку» із засновниками J.Laverack.
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Клієнти можуть замовити велосипед із різним оформленням трубок, вилок, керма та рами. Гальмівні супорти та гальмівні диски доступні в бронзовому або чорному кольорах.
Вартість Aston Martin .1R не розкривається. Проте він обійдеться значно дешевше, ніж найдоступніша модель бренду — спорткар Vantage, вартістю від 146 986 доларів.
За матеріалами:
Фокус
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