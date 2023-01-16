Асоціація українських банків підтримала НБУ — Finance.ua

Асоціація українських банків підтримала НБУ Сьогодні 12:43

Асоціація українських банків (АУБ) підтримала позицію Національного банку України щодо неприпустимості продовження роботи міжнародних банківських груп в росії. Про це йдеться у повідомленні АУБ.

«Банки, які пов’язані з російською владою, не мають права працювати в Україні, водночас міжнародні банки повинні реалізувати свої заяви та піти з російського ринку. Це — вимога, яка є справедливою до представників всієї банківської спільноти», — зазначають в асоціації.

Аморальним, як підкреслюють в АУБ, є надання дочірніми фінустановами в рф деяких міжнародних банківських груп пільгових кредитів російським військовим — учасникам так званої спецоперції.

Крім того, деякі дочірні фінустанови в росії визнають утворення «лнр» та «днр» суб’єктами рф.

«Окрім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн», — йдеться у повідомленні АУБ.

В асоціації вважають, що жодне пояснення міжнародних банківських груп щодо «діючого законодавства рф» чи «турботи про клієнтів» не може сприйматися як виправдання продовження роботи в росії.

Національний банк України 10 січня звернувся до міжнародних банківських груп із закликом залишити російський ринок, оскільки продовження роботи в рф є аморальним з урахуванням агресивної терористичної війни, яку росія розпочала і вже майже рік веде проти України.

У своєму зверненні український регулятор згадував перш за все австрійську групу Raiffeisenbank International, дочірня фінустанова якої в рф надає пільгові кредити російським військовим — учасникам так званої спецоперації, а також банківські групи Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank та Credit Agricole.

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