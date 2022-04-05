"Ашан" згортає бізнес в росії — Finance.ua

"Ашан" згортає бізнес в росії

Вчора 12:43 — Казна та Політика

"Ашан" згортає бізнес в росії

Компанія «Ашан» більше не працюватиме на російському ринку. Головний офіс прийняв рішення припинити поставки і зупинити інвестиції мережі в росію.

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C перших днів війни компанія «Ашан Україна» засудила збройну агресію росії.

Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів — головний офіс прийняв рішення — згорнути інвестиції і припинити поставки в рф.

Що це означає для росії?

Не будуть відкриватися нові магазини.

Не будуть ремонтуватися існуючі магазини.

Не буде підтримуватися ІТ-технології та проекти.

Не буде оновлюватися ключове програмне забезпечення, наприклад касове, логістичне, комерційне і т. д.

Не будуть поставлятися імпортні товари в рф — а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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