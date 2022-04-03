Mars не піде з росії, незважаючи на війну в Україні — Finance.ua

Mars не піде з росії, незважаючи на війну в Україні

Вчора 12:24 — Фондовий ринок

Mars не піде з росії, незважаючи на війну в Україні

Американська компанія Mars не повністю йтиме з росії, незважаючи на війну в Україні. Водночас керівництво вирішило скоротити бізнес на території країни-терориста.

У компанії заявили , що Mars працює у росії уже понад 30 років, надавши роботу майже 6 тисячам людей.

Компанія повідомила про скорочення обсягів бізнесу на ринку росії. Вони зосередять свої зусилля на забезпеченні продуктами росіян та домашніх улюбленців. Повністю корпорація Mars не зупинила свій бізнес на території держави-агресора.

Американська корпорація також заявила, що має на меті підтримати українців та виділить додаткові 10 мільйонів доларів на допомогу постраждалим. Раніше компанія виділила 2 мільйони доларів. Дохід від бізнесу у росії компанія обіцяє передати на гуманітарні цілі.

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