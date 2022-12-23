АРМА цьогоріч перерахувало до держбюджету ₴1,2 мільярда — Finance.ua
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АРМА цьогоріч перерахувало до держбюджету ₴1,2 мільярда

Казна та Політика
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Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) із початку 2022 року перерахувало до державного бюджету 1,2 млрд грн.
Про це розповів т.в.о. голови АРМА Дмитро Жоравович під час брифінгу.
«У цьому році національне агентство перерахувало до державного бюджету 1,2 млрд грн. В тому числі це кошти, які надійшли нам від управління тим чи іншим об’єктом», — сказав він.
Жоравович зазначив, що у 2021 році АРМА перерахувало до державного бюджету 42 млн грн.
За його словам, у 2022 році агентство придбало військові облігації на 866 млн грн і у процесі придбання облігації на ще 372 млн грн.
Станом на 9 грудня на депозитних рахунках АРМА було зібрано 1,2 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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