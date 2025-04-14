Аргентина скасовує валютний контроль, який діяв з 2019 року — Finance.ua

Аргентина скасовує валютний контроль, який діяв з 2019 року Сьогодні 17:10

Аргентина у п’ятницю, 12 квітня, уклала з Міжнародним валютним фондом (МВФ) угоду про надання розширеного кредитного фінансування на суму 20 мільярдів доларів терміном на 48 місяців. Завдяки фінансовим надходженням уряд країни з 14 квітня послабляє контроль над песо, який діяв з 2019 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

МВФ виділить 12 мільярдів доларів 15 квітня, а ще 2 мільярди доларів надійдуть до червня. Також було оголошено про інші багаторічні виплати, включаючи 12 мільярдів доларів від Світового банку та 10 мільярдів доларів від Міжамериканського банку розвитку.

Очікується, що угода з МВФ допоможе Аргентині «стимулювати додаткову офіційну багатосторонню та двосторонню підтримку, а також своєчасно відновити доступ до міжнародних ринків капіталу.

Ключові принципи програми включають підтримку сильного фіскального якоря, перехід до більш надійного грошово-кредитного та валютного режиму з більшою гнучкістю обмінного курсу", — заявили у фонді.

Центральний банк (ЦБ) країни оголосив, що з понеділка скасує фіксовану прив’язку валюти, дозволивши песо вільно коливатися в межах діапазону від 1000 до 1400 песо за долар проти 1074 року на закритті п’ятниці.

Крім того у ЦБ заявили, що скасують значну частину так званих заходів контролю за рухом капіталу, які обмежували доступ до іноземної валюти. З цього року компанії також зможуть репатріювати прибуток із країни, що є ключовою вимогою з боку підприємств, здатних залучити більше інвестицій.

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