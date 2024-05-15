Аргентина може допомогти Україні запчастинами в енергетиці - Свириденко — Finance.ua

Аргентина може допомогти Україні запчастинами в енергетиці - Свириденко Сьогодні 07:36 — Енергетика

Аргентина може допомогти Україні запчастинами у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, які постраждали від російських ракетних атак.

Про це сказала міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.

«Ми порушили питання про систематичні обстріли росією нашої енергетичної інфраструктури та можливостей для допомоги у її відновлені з боку Аргентини. Наші системи частково схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами», — розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, з аргентинським міністром вони обговорили можливості поглиблення співпраці у сфері оборони. Йдеться про створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та про інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю.

Як зазначила Юлія Свириденко, українська сторона запросили аргентинські компанії долучитися до інвестиційних проектів в Україні у сфері сільського господарства. Зокрема, щодо обладнання для тимчасового зберігання зерна в силосних мішках.

Вона також сподівається, що збільшиться торгівля сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини.

Економічна Правда За матеріалами:

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