Арештовано майно громадянина рф на суму майже 1,3 млрд гривень — Finance.ua
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Арештовано майно громадянина рф на суму майже 1,3 млрд гривень

Кримінал
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Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина російської федерації в ухиленні від сплати податків.
Про це повідомили в бюро.
Порушник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об’єктів комерційної нерухомості в одній з областей України, та ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн.
Рішенням суду накладено арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості.
Орієнтовна вартість арештованого майна становить майже 1,3 млрд грн.
БЕБ досліджує діяльність 21700 компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни країни агресора. У пріоритеті в аналітиків — компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, що можуть принести користь державі. Першочерговими завданнями для БЕБ є притягнення до відповідальності порушників, накладення арешту на їх майно, не дати переоформити це майно на інші компанії та сприяти, щоб майно працювало на Україну, для відновлення економіки нашої держави, зруйнованих населених пунктів, або для потреб ЗСУ,
— прокоментував директор БЕБ Вадим Мельник.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснює Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
За матеріалами:
Finance.ua
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