Арештовано активи сина експрезидента АТ «Мотор Січ» — Finance.ua

Арештовано активи сина експрезидента АТ «Мотор Січ» Сьогодні 04:30 — Кримінал

Активи сина колишнього президента АТ «Мотор Січ», який разом із батьком підозрюється у легалізації грошових коштів, отриманих від продажу розкрадених активів компанії, заарештовано.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Арештовано 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на більше десяти українських компанії та акції двох акціонерних товариств. Загальна сума цих активів, за попередніми даними, становить більше пів мільярда гривень. Серед арештованого майна цехи, де збирали гелікоптери, завод з виробництва шліфувального устаткування та інше майно.

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Нагадаємо, що у квітні цього року спільна слідча група Офісу Генерального прокурора, СБУ та правоохоронних органів Французької Республіки і Князівства Монако, створена при Євроюсті, викрила схему легалізації незаконно отриманих грошових коштів експрезидента АТ «Мотор Січ» та затримала в Монако його сина.

Слідством встановлено, що упродовж 2016−2025 років підозрювані незаконно заволоділи, а в подальшому продали контрольний пакет акцій монопольного українського підприємства представникам іноземної держави. Грошові кошти у сумі 650 млн доларів США вони легалізували, у тому числі на території Франції і Монако, придбавши елітне нерухоме та рухоме майно.

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Спільна слідча група виявила та арештувала приховану нерухомість, яку підозрювані використовували у тіньових схемах.

Сину експрезидента промислового гіганта повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України). Одночасно на території України колишньому власнику підприємства повідомлено про підозру у привласненні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

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