ArcelorMittal зупинила великий інвестпроєкт в Україні — Finance.ua

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ArcelorMittal зупинила великий інвестпроєкт в Україні

Вчора 21:37Фондовий ринок
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ArcelorMittal зупинила великий інвестпроєкт в УкраїніArcelorMittal зупинила великий інвестпроєкт в Україні
Гірничо-металургійна корпорація ArcelorMittal вирішила зупинити великий інвестпроект у Кривому Розі.
«Проект фабрики огрудкування в Україні тимчасово припинено», — зазначено у квартальному звіті компанії.
У звіті за І кв. 2022 року уточнюється, що введення в експлуатацію нового об’єкту на АрселорМіттал Кривий Ріг було заплановано на кінець 2023 року, але зараз ці терміни переглядаються.
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Потужності фабрики мали скласти 5 млн тонн обкотишів. Вона мала замінити дві існуючі аглофабрики.
Обсяг інвестицій у проект мав становити $250 млн.
У жовтні 2020 року на АрселорМіттал Кривий Ріг відбулася церемонія закладання першого каменю будівництва нової фабрики огрудкування.
За матеріалами: НВ
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