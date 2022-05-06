ArcelorMittal зупинила великий інвестпроєкт в Україні — Finance.ua

ArcelorMittal зупинила великий інвестпроєкт в Україні

Вчора 21:37 — Фондовий ринок

ArcelorMittal зупинила великий інвестпроєкт в Україні

Гірничо-металургійна корпорація ArcelorMittal вирішила зупинити великий інвестпроект у Кривому Розі.

«Проект фабрики огрудкування в Україні тимчасово припинено», — зазначено у квартальному звіті компанії.

У звіті за І кв. 2022 року уточнюється, що введення в експлуатацію нового об’єкту на АрселорМіттал Кривий Ріг було заплановано на кінець 2023 року, але зараз ці терміни переглядаються.

Потужності фабрики мали скласти 5 млн тонн обкотишів. Вона мала замінити дві існуючі аглофабрики.

Обсяг інвестицій у проект мав становити $250 млн.

У жовтні 2020 року на АрселорМіттал Кривий Ріг відбулася церемонія закладання першого каменю будівництва нової фабрики огрудкування.

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