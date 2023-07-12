Аптекам заборонили вказувати ціни ліків на рекламних вивісках — Finance.ua

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Аптекам заборонили вказувати ціни ліків на рекламних вивісках

Казна та Політика
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Аптекам заборонили вказувати ціни ліків на рекламних вивісках
Аптекам заборонили вказувати ціни ліків на рекламних вивісках
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Ліцензійних умов оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, якою заборонив аптекам вказувати ціни на рекламних вивісках.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«На вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечної установи дозволяється… вказувати найменування ліцензіата, аптечної установи та/або торгової марки, що належить ліцензіату на законних підставах, за умови, що таке найменування не містить вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін», — йдеться у повідомленні.
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Також на вивісках заборонили вказувати інформацію про особливості обслуговування певних соціальних груп (наприклад, пенсіонерів) та іншу інформацію, яка може вводити споживача в оману, зокрема порівняння з іншими аптечними установами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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