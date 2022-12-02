Apple заплатить 50 млн доларів за браковані клавіатури-«метелики» у MacBook — Finance.ua

Apple заплатить 50 млн доларів за браковані клавіатури-«метелики» у MacBook 02.12.2022, 01:21 — Технології&Авто

Apple заплатить 50 млн доларів за браковані клавіатури-«метелики» у MacBook

У 2018 році проти компанії Apple було подано колективний позов від користувачів із Каліфорнії, Флориди, Мічигану, Нью-Йорка та інших штатів.

Користувачі були незадоволені клавіатурою-«метеликом», яку Apple використовувала у своїх ноутбуках з 2015 по 2019 роки. У позові стверджувалося, що Apple приховала дефект від споживачів, щоби продовжувати продавати пристрої.

Величезна кількість клієнтів зіткнулася з клавішами, що залипають. Проблема полягала в тому, що пил, бруд та інші частки потрапляли до механізму, тим самим порушували його роботу. Як результат — залипання, а іноді й повна поломка механізму.

Під час судового розгляду Apple погодилася виплатити компенсацію, а зараз отримала дострокове схвалення судді на виплату з боку компанії 50 млн доларів.

З $50 млн $13,6 підуть на адвокатів, $2 — на судові витрати, $1,4 — на адміністративні витрати, а решту буде розподілено серед позивачів. Розмір виплати залежатиме від кількості проведених ремонтів.

iLenta За матеріалами:

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