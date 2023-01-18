Apple запатентувала захисне покриття для складаного дисплея — Finance.ua

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Apple запатентувала захисне покриття для складаного дисплея

Технології&Авто
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Apple запатентувала захисне покриття для складаного дисплея
Apple запатентувала захисне покриття для складаного дисплея
Управління з патентів і товарних знаків США (UPSTO) опублікувало на своєму сайті заявку від компанії Apple, яка описує спеціальне покриття для захисту екранів складаних пристроїв. Це може означати підтвердження давніх чуток.
Винахід допоможе подолати проблему швидкого зносу екранів у ґаджетах, що складаються. Багато користувачів через це відмовляються від покупки таких пристроїв, надаючи перевагу класичному формфактору моноблока.

Що відомо

Патент пропонує наносити на екран смартфона особливу плівку товщиною всього 200 мікрометрів. Покриття виготовлятиметься з декількох шарів і захищатиме екран від пошкоджень під час складання. Завдяки такому покриттю на дисплеї складаного смартфона або планшета не повинні з’являтися тріщини та складки.
Коли можна очікувати від Apple смартфон з екраном, здатним складатись, не ясно.
Зображення з&nbsp;патенту Apple демонструє схему винаходу&nbsp;/ Фото patentlyapple
Зображення з патенту Apple демонструє схему винаходу / Фото patentlyapple
Apple, за численними чутками, працює над своїм першим складаним пристроєм уже кілька років. При цьому, як очікується, спочатку компанія випустить не смартфон, а гнучкий планшетний ноутбук. Така незвична модель MacBook буде оснащена 20-дюймовим дисплеєм з підтримкою роздільної здатності 4K або вище. Для фізичної клавіатури місця не знайшлося — вона буде програмною і з’являтиметься за потреби на самому екрані.
За матеріалами:
Телеканал 24
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