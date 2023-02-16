Apple запатентувала технологію, яка дасть змогу додати відеокамеру в Apple Watch — Finance.ua
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Apple запатентувала технологію, яка дасть змогу додати відеокамеру в Apple Watch

Технології&Авто
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Apple запатентувала технологію, яка дасть змогу додати відеокамеру в Apple Watch
Apple запатентувала технологію, яка дасть змогу додати відеокамеру в Apple Watch
Apple розробляє смарт-годинник з оригінальною конструкцією для вбудованої камери.
На початку лютого компанія отримала патент від USPTO (Бюро з патентів і товарних знаків США) з описом технології, яка надаватиме користувачам Apple Watch доступ до камери на задній панелі гаджета.
Датчик камери розміщені на корпусі пристрою, якій кріпиться до ремінця за допомогою спеціальних засувок або магнітів.
Згідно з патентною інформацією, користувачі зможуть швидко знімати лицьову панель годинника, щоб отримати доступ до вбудованої камери. Коли користувач закінчить знімати, панель повертатиметься на місце і фіксуватиметься.
Apple запатентувала технологію, яка дасть змогу додати відеокамеру в Apple Watch
Слід уточнити, що компанія на цей час не випустила Apple Watch зі схожою системою — проте у 2019 році Apple отримала відзнаку за ремінець для годинника з вбудованим оптичним гнучким датчиком — його можна розглядати, як прототип майбутньої новинки.
Apple запатентувала технологію, яка дасть змогу додати відеокамеру в Apple Watch
Однак, на думку експертів, поява смарт-годинника з камерою може спровокувати невдоволення, пов’язане з порушенням права на конфіденційність користувачів.
Додамо, що на цей час вже існує окремий аксесуар для Apple Watch під назвою Wristcam. Він дає змогу власникам смарт-годинника знімати фотографії та записувати відео. Пізніше він також отримав функцію відеодзвінків.
За матеріалами:
noworries
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