Apple запатентувала технологію для запобігання аваріям, ДТП та нещасним випадкам — Finance.ua

Apple запатентувала технологію для запобігання аваріям, ДТП та нещасним випадкам Вчора 03:26 — Фондовий ринок

«Яблучна компанія» має намір осучаснити навушники AirPods за рахунок додавання кількох цікавих опцій. Серед них — функція запобігання нещасним випадкам на дорогах і в галасливих місцях на кшталт будмайданчиків.

Про отримання «яблучниками» патенту на відповідну технологію повідомляє Slashgear. Документ під назвою Apple AirPods Pro надано американським регулятором товарних знаків USPTO.

Суть придуманого купертинцями рішення — зменшення гучності звучання контенту з метою забезпечення сприйняття власниками гарнітури важливих навколишніх звуків (сигналізації, сирен екстрених служб, сигналів повітряної тривоги, гудків автомобільних клаксонів тощо).

Зазначається, що за визначення напрямку/швидкості руху носія навушників відповідатиме певна система фонових звуків. В основі її роботи — аналіз даних GPS та інших датчиків iPhone та/або Apple Watch. У разі потенційної небезпеки для людини один із навушників самостійно зменшить гучність контенту та посилить навколишні звуки. Якщо цього недостатньо, гарнітура AirPods перерве відтворення.

Крім того, якщо дані айфону та/або «розумного» годинника зафіксують рух людини вздовж дороги, то гучність буде знижена на тому навушнику, який знаходиться ближче до джерела потенційної небезпеки. Іншими словами, якщо автострада розташована ліворуч від носія гарнітури, система приглушить звучання контенту в лівому навушнику, якщо праворуч — то, відповідно, правому.

Якщо рівень небезпеки буде розцінений як загрозливий, гарнітура відтворить сигнал тривоги, який неможливо буде не почути.

У патенті також йдеться про можливість приглушення та призупинення звучання у ситуаціях, що потребують максимальної концентрації уваги носія (наприклад, у навчальних закладах, на робочому місці тощо).

У документі є згадка про спеціальний датчик для спільної роботи з сенсорами і модулями iPhone/Apple Watch з метою відстеження поз і положень тулуба користувача.

Автори інсайду заявляють, що «яблучники» також намагаються запатентувати рішення «Wireless Ear Bud System With Pose Recognition» для відстеження в онлайн-режимі кута нахилу голови користувача та факту згинання/розгинання кінцівок.

prostomob За матеріалами:

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