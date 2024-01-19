Apple запатентувала «підводний» режим використання iPhone — Finance.ua
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Apple запатентувала «підводний» режим використання iPhone

Технології&Авто
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Apple запатентувала «підводний» режим використання iPhone
Apple запатентувала «підводний» режим використання iPhone
У мережі з’явилися патентні зображення та опис «підводного» режиму роботи iOS, ще не анонсованого компанією. Схоже, Apple припускає, що деякі власники iPhone захочуть використовувати його під водою як камеру, а також помалювати або переглянути презентацію в таких незвичайних умовах.
Apple запатентувала «підводний» режим використання iPhone
Згідно з патентом, «сухопутна» версія iOS не підходить для підводного використання: методи переміщення по інтерфейсу і анімації переходу «громіздкі і неефективні». Судячи з ілюстрації, «в режимі дайвінгу» передбачається перехід на спрощений дизайн прошивки, за допомогою якого можна швидко відкрити «підводні» функції.
«[Він] надає електронним пристроям швидші та ефективніші методи доступу до підводних користувацьких інтерфейсів та інтерфейсів для взаємодії з електронним пристроєм, коли він перебуває під водою», — йдеться в патенті.
Серед «підводних» функцій в Apple виокремлюють рішення для малювання та роботи з презентаціями (наприклад, у Keynote).
Apple запатентувала «підводний» режим використання iPhone
Ще одна ілюстрація також демонструє застосунок камери зі спрощеним інтерфейсом. Головним аргументом його впровадження в компанії називають те, що смартфони виготовляються водонепроникними, тож користувачі використовують їх «під час занять у воді» або в інших діях, які «призводять до контакту з водою».
Коли саме нововведення з’явиться в iOS (і чи з’явиться взагалі), не відомо.
За матеріалами:
iTechua
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