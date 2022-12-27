Apple заборонила російським операторам адаптувати нові iPhone під свій зв’язок — Finance.ua

Apple заборонила російським операторам адаптувати нові iPhone під свій зв’язок Сьогодні 22:37 — Технології&Авто

російські оператори мобільного зв’язку не змогли домовитися з компанією Apple після того, як вона залишила ринок рф, і не зможуть адаптувати нові смартфони для споживачів у росії.

Про це повідомляється в Telegram -каналі російського видання «КоммерсантЪ».

Компанія Apple заборонила адаптувати смартфони iPhone 14 під мережі операторів звʼязку в росії. Йдеться про підтримку функцій VoLTE та VoWiFi на своїх мережах, які компанія обмежила для росіян.

«Ці функції поліпшують якість звʼязку, крім того, на дзвінки через VoLTE у великих містах росії припадає понад 60% голосового трафіку. Також для росіян, які користуються iPhone 14, недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону потребує ручного налаштування», — уточнило видання.

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