Apple з 2008 року виплатила розробникам $320 млрд, проте темпи зростання доходів App Store сповільнюються — Finance.ua

Apple з 2008 року виплатила розробникам $320 млрд, проте темпи зростання доходів App Store сповільнюються 16.01.2023, 00:14 — Технології&Авто

Apple з 2008 року виплатила розробникам $320 млрд, проте темпи зростання доходів App Store сповільнюються

У січні кожного року компанія Apple публікує відомості про загальну суму грошей, яку розробники App Store заробили з 2008 року. Це дозволяє аналітикам та інвесторам Apple отримати уявлення про те, скільки грошей заробляє App Store. Нові дані дають підстави вважати, що зростання Apple App Store зупинилося.

Apple повідомила, що виплатила розробникам $320 млрд, а торік цей показник становив $260 млрд. Таким чином, за минулий рік компанія виплатила $60 млрд. Розробники одержують від 70% до 85% валових продажів їх додатків, залежно від того, чи мають вони право на пільгову ставку Apple. Таким чином, розрахунковий валовий дохід App Store у 2022 році має перебувати в діапазоні близько $70-85 млрд.

Ці цифри приблизно відповідають торішнім показникам, коли Apple заявила, що виплатила розробникам $60 млрд у 2021 році. Це приблизна оцінка, яка може змінюватись, оскільки неясно, яка частка розробників щороку платила стандартну комісію 30%, а яка — пільгову ставку 15%. Також статистичні дані Apple заокруглені, що вносить додаткову похибку.

Apple заявила, що спроби екстраполювати розмір бізнесу App Store на основі прибутків розробників є неточними. Це пов’язано як різними ставками комісійних, так і з тим фактом, що переважна більшість розробників сплачує нижчу комісію в рамках програми малого бізнесу App Store. Вона поширюється на розробників із річним доходом менше ніж $1 млн на рік.

Apple заявила, що 2022 став «рекордним» для App Store, і повідомила про 900 млн підписок у порівнянні з 745 млн підписок у 2021 році. Статистика Apple включає всіх, хто підписується на сервіс через Apple App Store, а не тільки її власні сервіси, такі як Apple TV+ і Music.

Разом з тим нові дані свідчать про уповільнення зростання App Store. Це важливо для інвесторів, оскільки App Store є основною частиною бізнесу Apple у сфері сервісів та джерелом прибутку для компанії.

Бізнес Apple у сфері сервісів зріс у 2022 фінансовому році до $78,1 млрд, що на 14% більше за попередній рік. Але це є значним уповільненням порівняно з темпами приросту 27% за підсумками 2021 фінансового року.

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