Apple, яка «пішла» з росії, поповнила бюджет країни-агресора на $13 млн, — росЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple, яка «пішла» з росії, поповнила бюджет країни-агресора на $13 млн, — росЗМІ

Фондовий ринок
16
Apple поповнила бюджет росії на 1,18 млрд рублів (близько $13 млн), сплативши антимонопольний штраф, повідомляють росЗМІ з посиланням на ФАС (Федеральна антимонопольна служба) росії. Для американського техногіганта цей штраф став другим крупним за рік.
На росії стверджують, що Apple «забороняла розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів всередині програми про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати». Федеральна антимонопольна служба РФ визнала ці дії порушенням антимонопольного законодавства.
Показово, що в жовтні 2023 року росЗМІ стверджували, що Apple нібито дозволила російським розробникам вбудовувати в свої додатки для iOS і iPadOS можливість оплати сторонніми платіжними системами. Крім того, комісія в цьому випадку склала б 27% замість стандартних 30%.
Стверджувалося, що можливість вставляти зовнішні посилання з’явилася тільки у розробників з росії, користувачам інших країн посилання відображатися не повинні.
Раніше росіяни заявляли, що торік в лютому Apple вже сплатила антимонопольний штраф у справі «Лабораторії Касперського». Тоді Apple визнали винною в тому, що вона зловживала своїм домінуючим становищем на ринку мобільних додатків.

Apple пішла з росії майже два роки тому: що змінилося

Практично відразу після початку повномасштабного вторгнення Apple заявила про припинення співпраці з агресором й відхід з російського ринку. Компанія пообіцяла припинити експорт усіх продуктів компанії та відключити Apple Pay та інші послуги.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.