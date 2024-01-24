Apple, яка «пішла» з росії, поповнила бюджет країни-агресора на $13 млн, — росЗМІ Сьогодні 05:21 — Фондовий ринок

Apple поповнила бюджет росії на 1,18 млрд рублів (близько $13 млн), сплативши антимонопольний штраф, повідомляють росЗМІ з посиланням на ФАС (Федеральна антимонопольна служба) росії. Для американського техногіганта цей штраф став другим крупним за рік.

На росії стверджують, що Apple «забороняла розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів всередині програми про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати». Федеральна антимонопольна служба РФ визнала ці дії порушенням антимонопольного законодавства.

Показово, що в жовтні 2023 року росЗМІ стверджували, що Apple нібито дозволила російським розробникам вбудовувати в свої додатки для iOS і iPadOS можливість оплати сторонніми платіжними системами. Крім того, комісія в цьому випадку склала б 27% замість стандартних 30%.

Стверджувалося, що можливість вставляти зовнішні посилання з’явилася тільки у розробників з росії, користувачам інших країн посилання відображатися не повинні.

Раніше росіяни заявляли, що торік в лютому Apple вже сплатила антимонопольний штраф у справі «Лабораторії Касперського». Тоді Apple визнали винною в тому, що вона зловживала своїм домінуючим становищем на ринку мобільних додатків.

Apple пішла з росії майже два роки тому: що змінилося

Практично відразу після початку повномасштабного вторгнення Apple заявила про припинення співпраці з агресором й відхід з російського ринку. Компанія пообіцяла припинити експорт усіх продуктів компанії та відключити Apple Pay та інші послуги.

УНІАН За матеріалами:

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