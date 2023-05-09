Apple Watch Series 9 будуть оснащені оновленим процесором на базі чипа A15 — Finance.ua
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Apple Watch Series 9 будуть оснащені оновленим процесором на базі чипа A15

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Apple Watch Series 9 будуть оснащені оновленим процесором на базі чипа A15
Apple Watch Series 9 будуть оснащені оновленим процесором на базі чипа A15
За словами Марка Гурмана з Bloomberg, годинник Apple Watch Series 9, який готується до випуску, буде оснащено новим процесором на базі чипа A15, який вперше було використано в моделях iPhone 13. Гурман поділився інформацією в новому каналі Discord для передплатників своєї розсилки Power On.
В Apple Watch Series 8, як і в Series 7 до них, використовується чип, по суті, ідентичний чипу S6, який застосовувався в Apple Watch Series 6. Apple називає чип у Apple Watch Series 8 як «S8», але це чіп дворічної давності без будь-яких поліпшень.
Гурман стверджує, що чип у Series 9 стане «новим процесором», а не ребрендингом чипа попереднього покоління. На запитання, чи буде цей чип заснований на базі A15, він відповів, що, на його думку, це так і станеться.
Оновлений чип, створений з використанням технології A15, може підвищити швидкість і ефективність роботи Apple Watch Series 9, що призведе до прискорення завантаження застосунків і збільшення часу автономної роботи. Він може допомогти в роботі деяких нових функцій, які компанія планує впровадити в watchOS 10. Apple працює над модернізацією інтерфейсу watchOS, приділяючи особливу увагу новій системі віджетів.
Незважаючи на те, що цього року ми очікуємо помітних змін у watchOS, Apple Watch Series 9 будуть багато в чому схожі на Series 8. Ніяких серйозних оновлень дизайну самого пристрою не очікується, але ми побачимо невелике збільшення швидкості завдяки новому чипу.
За матеріалами:
itechua
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