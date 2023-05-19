Apple випустила нові "прозорі" навушники – вони дешевші за AirPods Pro (фото) — Finance.ua

Apple випустила нові "прозорі" навушники – вони дешевші за AirPods Pro (фото) Сьогодні 03:50 — Технології&Авто

Apple випустила нові "прозорі" навушники – вони дешевші за AirPods Pro (фото), Фото: Apple

Музичний бренд Beats, що належить Apple, представив оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Модель коштує на 20 доларів дорожче, ніж позаторішні Studio Buds, але на $100 дешевше, ніж AirPods Pro 2.

По суті, аксесуар ідентичний попереднику, але розробники поліпшили посадку, прокачали шумозаглушення і якість дзвінків та підвищили автономність до 36 годин. Також з’явилося просторове аудіо, як в AirPods і Beats Fit Pro.

Фото: Apple

Найцікавіше нововведення — забарвлення Transparent, крізь корпус якого можна побачити будову як самих навушників, так і кейса. Аналогічне рішення користувачі могли раніше бачити в навушниках компанії Nothing. Разом з ним будуть продаватися більш традиційні відтінки Black і Ivory.

Навушники сумісні з iOS і Android, але в зв’язці з Apple-пристроями можна викликати голосового асистента за допомогою фрази «Привіт, Siri». Також вони будуть підтримувати застосунок Локатор і автоматичне сполучення з усіма пристроями з облікового запису iCloud.

Beats Studio Buds+ вже надійшли в продаж у США, Канаді та Китаї. Цінник для США — 169,99 доларів (~6200 грн).

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.