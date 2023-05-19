Apple випустила нові "прозорі" навушники – вони дешевші за AirPods Pro (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple випустила нові "прозорі" навушники – вони дешевші за AirPods Pro (фото)

Технології&Авто
19
Apple випустила нові "прозорі" навушники – вони дешевші за AirPods Pro (фото)
Apple випустила нові "прозорі" навушники – вони дешевші за AirPods Pro (фото), Фото: Apple
Музичний бренд Beats, що належить Apple, представив оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Модель коштує на 20 доларів дорожче, ніж позаторішні Studio Buds, але на $100 дешевше, ніж AirPods Pro 2.
По суті, аксесуар ідентичний попереднику, але розробники поліпшили посадку, прокачали шумозаглушення і якість дзвінків та підвищили автономність до 36 годин. Також з’явилося просторове аудіо, як в AirPods і Beats Fit Pro.
Фото: Apple
Фото: Apple
Найцікавіше нововведення — забарвлення Transparent, крізь корпус якого можна побачити будову як самих навушників, так і кейса. Аналогічне рішення користувачі могли раніше бачити в навушниках компанії Nothing. Разом з ним будуть продаватися більш традиційні відтінки Black і Ivory.
Навушники сумісні з iOS і Android, але в зв’язці з Apple-пристроями можна викликати голосового асистента за допомогою фрази «Привіт, Siri». Також вони будуть підтримувати застосунок Локатор і автоматичне сполучення з усіма пристроями з облікового запису iCloud.
Beats Studio Buds+ вже надійшли в продаж у США, Канаді та Китаї. Цінник для США — 169,99 доларів (~6200 грн).
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.