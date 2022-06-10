Apple втратила право на свій фірмовий слоган — Finance.ua

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Apple втратила право на свій фірмовий слоган

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Apple втратила право на свій фірмовий слоганApple втратила право на свій фірмовий слоган
Apple поступилася правами на фірмовий слоган Think Different («Думай інакше»). Про це повідомляє видання iMore.
Європейський суд загальної юрисдикції не задовольнив скаргу Apple на рішення Відомства інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO). Раніше EUIPO позбавив американського виробника техніки права на один із найвідоміших його слоганів Think Different.
У повідомленні йдеться, що Apple втратила права на нього через те, що довго не використовувала.
Право на використання слогану отримав швейцарський виробник годинника Swatch. У 2016 році юристи компанії зажадали позбавити Apple відповідного права через те, що американський IT-гігант не використовує його протягом п’яти років.
Apple володіла правами на слоган у Європі через заявки, подані в 1997, 1998 та 2005 роках. У суді зазначили, що аргументи представників компанії щодо того, що фраза Think Different використовувалась у рекламних кампаніях, не є переконливими. За словами представників суду, востаннє Apple використала слоган понад десять років тому.
Слоган Think Different з’явився у рекламних кампаніях Apple у 1997 році. 2002 року компанія перестала використовувати його у своїх матеріалах.
За матеріалами: Portaltele
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