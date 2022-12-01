Apple встановить в iPhone 15 абсолютно нову камеру Sony з унікальною "фішкою" — Finance.ua

Apple встановить в iPhone 15 абсолютно нову камеру Sony з унікальною "фішкою" Сьогодні 02:48 — Фондовий ринок

На відміну від Android-аналогів, смартфони Apple досить рідко стикаються з кардинальною зміною основної камери. Однак iPhone 15, який вийде в 2023 році, повинен стати для айфонів винятком.

Як розповідає Nikkei Asia, iPhone наступного покоління отримають абсолютно нову камеру Sony, яка описується як «витвір мистецтва». З її допомогою фотографування на смартфонах Apple вийде на інший рівень.

Повідомляється, що такий сенсор зможе отримувати «вдвічі більше насиченості на кожен піксель», забезпечуючи ширший динамічний діапазон, ніж актуальні системи камер iPhone. Як результат, смартфон зможе робити якісні знімки, навіть перебуваючи навпроти джерела світла.

За словами Nikkei, цей сенсор дозволить, наприклад, знімати обличчя людини з сильним контровим освітленням. Для цього Sony використовує абсолютно нову напівпровідникову архітектуру, в якій фотодіоди та транзистори розміщуються в окремих шарах, що дозволяє датчику додавати більше фотодіодів до виділеного шару. Скоріше за все такий сенсор отримає місце основного (ширококутного).

Але поки немає точної інформації, чи встановлять в усі моделі в лінійці iPhone 15 такі камери, або тільки в Pro-моделі, які й без цього мають отримати свої ексклюзиви — більш швидкий процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг ОЗУ на 8 ГБ, перископний телеоб’єктив тощо.

iPhone 15: що ще відомо

Презентація iPhone 15 відбудеться у вересні наступного року. У лінійці буде чотири моделі, і, очевидно, різниця між звичайними та преміальними версіями стане ще істотніше.

Окрім згаданих вище «фішок», Pro-моделі iPhone 15 також повністю позбудуться фізичних кнопок. Так, на зміну звичної кнопки живлення і регулювання гучності прийде єдина панель з вібровідкліком, яка буде імітувати відчуття натискання в дусі кнопки «Додому» в iPhone 7,

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз’єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

УНІАН За матеріалами:

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