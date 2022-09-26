Apple відмовилася від проведення другої осінньої презентації у 2022 році – Bloomberg — Finance.ua
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Apple відмовилася від проведення другої осінньої презентації у 2022 році – Bloomberg

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Компанія Apple не проводитиме жовтневу презентацію своїх нових гаджетів. Це стосується мінімум чотирьох пристроїв — вони просто з’являться на сайті компанії в супроводі прес-релізів.
Про це повідомляє редактор видання Bloomberg і Інсайдер Марк Гурман.
Які ще пристрої Apple представить до кінця року:
  • Mac Mini з системами-на-чіпі Apple M2 і M2 Pro;
  • MacBook Pro 14 і 16 з чіпами M2 Pro і M2 Max;
  • iPad Pro 11 і 12,9 з чіпом M2;
  • Apple TV з A14.
Раніше передбачалося, що для їх анонсу в кінці жовтня пройде окремий онлайн-івент. Журналіст вважає, що жоден з цих пристроїв не отримає глобальних поліпшень: переважно зміни стосуватимуться продуктивності. У зв’язку з цим «малоймовірно», що Apple вирішить провести заради цього самостійний захід.
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Гурман також нічого не сказав про оновлення базового iPad. З чуток, планшет повинен отримати серйозний редизайн: бічні грані стануть плоскими, а на верхній і нижній гранях з’являться прорізи для стереодинаміків. Можливо, купертинівці приберегли гаджет для наступних презентацій.
За матеріалами:
УНІАН
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