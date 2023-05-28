Apple в новій iOS планує перетворити заблоковані iPhone на розумні дисплеї – Bloomber — Finance.ua
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Apple в новій iOS планує перетворити заблоковані iPhone на розумні дисплеї – Bloomber

Технології&Авто
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Apple в новій iOS планує перетворити заблоковані iPhone на розумні дисплеї – Bloomber
Apple в новій iOS планує перетворити заблоковані iPhone на розумні дисплеї – Bloomber
Компанія Apple планує створити новий інтерфейс для iPhone, який показує таку інформацію, як зустрічі в календарі, погода та сповіщення у стилі дисплея розумного дому. Цей сервіс є частиною низки нових функцій, які з’являться в оновленні програмного забезпечення iOS 17.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами людей, знайомих з проєктом, зображення з’являтиметься, коли iPhone заблоковано та розміщено горизонтально, працюючи так само, як спеціальні дисплеї від Google Alphabet та Amazon.com.
Ідея полягає в тому, щоб зробити iPhone більш корисними, коли він, наприклад, лежить на столі чи тумбочці.
Цей крок є частиною ширшого поштовху до вбудовування живої інформації в більше частин програмного забезпечення компанії. Новий підхід також включає в себе інтерфейс для Apple Watch.
Новий вигляд є однією з кількох змін, запланованих для iOS 17 під кодовою назвою Dawn, яка буде випущена для споживачів пізніше в 2023 році.
Apple планує представити програмне забезпечення разом із гарнітурою змішаної реальності на Всесвітній конференції розробників 5 червня.
Агентство зазначає, що новий інтерфейс iPhone буде схожий на той, який з’явився в операційній системі Android у більш базовій формі в 2019 році. Amazon також давно пропонує таку опцію на своїх планшетах, дозволяючи їм переходити в режим, який нагадує інтерфейс її Echo.
Apple використовуватиме темний фон із яскравим текстом, щоб полегшити читання. Він базуватиметься на минулорічному запуску компанією віджетів на екрані блокування в рамках iOS 16, які дозволяють користувачам переглядати невеликі фрагменти інформації — наприклад, дані бірж, новини та температуру — під часом на екрані по вертикалі.
Також Apple працює над новим горизонтальним інтерфейсом для iPad, але серйозні зміни в цей пристрій вносилисяо повільніше. Новий екран блокування iPhone з iOS 16 ще не доступний на iPad, а віджети головного екрана, які були запущені в iOS 14, не з’явилися на планшеті до iPadOS 15.
У рамках iOS 17 Apple також планує значні зміни в додатку Wallet для iPhone і покращить його служби визначення місцезнаходження. З’явиться новий додаток для ведення журналу, створений для створення нотаток і посилення соціального елемента на пристрої.
У програмі «Здоров'я» з’являться нові функції для реєстрації настрою та боротьби зі слабким зором.
За матеріалами:
borgexpert
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