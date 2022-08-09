Apple розробляє розумний дисплей — Bloomberg — Finance.ua

Apple розробляє розумний дисплей — Bloomberg Вчора 23:06 — Технології&Авто

Apple розробляє розумний дисплей — Bloomberg

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, протягом наступних двох років компанія Apple може значно розширити лінійку гаджетів для розумного будинку. Він повідомляє, що компанія «в лабораторіях має як мінімум чотири нові пристрої для розумного будинку».

У цей перелік включена нова модель HomePod та оновлена ​​версія HomePod mini. Повідомляється, що HomePod нового зразка буде виглядати та звучати як оригінальна модель 2018 року. Apple припинила випуск HomePod у 2021 році, не оголосивши про пряму заміну. Два інших пристрої є абсолютно новими гаджетами для компанії.

За словами Гурмана, один з них є кухонним аксесуаром, що поєднує в собі iPad і динамік. Інший пристрій нібито поєднує функціональні можливості Apple TV, камери та HomePod. Він призначений для застосування у вітальні. Як заявляє Гурман, Apple може випустити один із цих двох пристроїв до кінця наступного року або на початку 2024 року. Водночас він попереджає, що «не всі побачать світ».

Кухонний пристрій дозволить Apple більш активно конкурувати з Amazon та Google. Вони найбільш тісно пов’язані з категорією інтелектуальних дисплеїв завдяки таким пристроям, як Nest Hub та Echo Show 15.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.