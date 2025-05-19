Apple розробляє кремнієві акумулятори для збільшення автономності iPhone — Finance.ua

Apple розробляє кремнієві акумулятори для збільшення автономності iPhone 19.05.2025, 00:53 — Технології&Авто

Apple всерйоз взялася за збільшення автономності своїх пристроїв: за повідомленнями видання ETNews, компанія розробляє нову технологію акумуляторів на основі чистого кремнію. Разом із низкою виробників корпорація має намір замінити традиційний графіт, який використовується в літій-іонних батареях, на більш ємний кремній — це дасть змогу зберігати більше енергії без збільшення розмірів батареї.

Відмова від графіту на користь кремнію відкриває нові горизонти для портативної електроніки, особливо в епоху бурхливого розвитку ШІ на пристроях. Кремній здатний значно підвищити щільність енергії, що критично важливо для довгострокової роботи ШІ-функцій прямо на смартфоні — без перегріву, збільшення товщини і необхідності постійного підзаряджання.

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За даними джерел, технологія вже досить зріла, щоб подолати головну проблему кремнієвих батарей — їхнє нестабільне розширення під час заряджання. Це означає, що масове впровадження таких акумуляторів в iPhone стає більш реальним. Проте конкретних термінів появи новинки поки що не повідомляють, і, як зазначають аналітики, Apple може знадобитися ще кілька років на доведення та інтеграцію.

Таким чином, паралельно з розробкою високошвидкісної пам’яті HBM для ШІ Apple рухається в бік створення повноцінної екосистеми, в якій пристрої зможуть обробляти складні завдання локально, залишаючись при цьому компактними і енергоефективними.

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