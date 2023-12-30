Apple розпочне продаж окулярів доповненої реальності на початку року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple розпочне продаж окулярів доповненої реальності на початку року

32
Аналітик компанії TF Securities Мінг-Чі Куо заявив, що Apple розпочне поставки окулярів доповненої реальності Vision PRO вже на початку січня 2024 року, а у продажу вони можуть з’явитися наприкінці січня або на початку лютого.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9To5Mac.
«Наразі Vision Pro перебуває у масовому виробництві, а компанія розпочне масові поставки в перший тиждень січня 2024 року», — сказав Куо.
Він додав, що поставки Vision PRO в 2024 році оцінюються на рівні в приблизно в 500 тис. одиниць.
«Vision Pro, швидше за все, з’явиться на полицях магазинів наприкінці січня або на початку лютого відповідно до поточного графіка масових поставок», — зазначив він.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.