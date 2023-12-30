Apple розпочне продаж окулярів доповненої реальності на початку року — Finance.ua

Apple розпочне продаж окулярів доповненої реальності на початку року Сьогодні 22:49

Аналітик компанії TF Securities Мінг-Чі Куо заявив, що Apple розпочне поставки окулярів доповненої реальності Vision PRO вже на початку січня 2024 року, а у продажу вони можуть з’явитися наприкінці січня або на початку лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9To5Mac

«Наразі Vision Pro перебуває у масовому виробництві, а компанія розпочне масові поставки в перший тиждень січня 2024 року», — сказав Куо.

Він додав, що поставки Vision PRO в 2024 році оцінюються на рівні в приблизно в 500 тис. одиниць.

«Vision Pro, швидше за все, з’явиться на полицях магазинів наприкінці січня або на початку лютого відповідно до поточного графіка масових поставок», — зазначив він.

borgexpert За матеріалами:

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