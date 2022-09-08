Apple презентувала нові iPhone 14: ціни та характеристики — Finance.ua

Apple презентувала нові iPhone 14: ціни та характеристики Вчора 10:00 — Технології&Авто

Apple презентувала нові iPhone 14: ціни та характеристики, Фото: apple.com

Компанія Apple 7 вересня презентувала нові iPhone 14 та iPhone 14 Plus. Вартість новинок стартуватиме від $799 доларів.

iPhone 14 та 14 Plus

Екран. Нові iPhone 14 та 14 Plus зберегли дизайн попереднього покоління. Вони доступні в розмірі 6,1 дюйма та 6,7 дюйма відповідно, отримали дизайн в п’яти кольорах.

Компанія стверджує, що iPhone 14 Plus має найкращий час автономної роботи серед усіх iPhone. У смартфонах залишився торішній чіпсет A15 Bionic та пʼятиядерний графічний процесор.

Обидві моделі мають дисплеї Super Retina XDR з OLED технологією, яка підтримує 1200 ніт пікової яскравості.

Камера. Apple стверджує, що якість зображення за слабкого освітлення покращилася на 49%. На передній панелі камери є ультраширока та нова 12-мегапіксельна основна камера з діафрагмою f/1,5 і сенсорною стабілізацією. Також є нова 12-мегапіксельна камера TrueDepth з автофокусом навколо передньої панелі. Відеозапис також отримав новий режим стабілізації під назвою Action Mode.

Фото: apple.com

Зв’язок із супутниками. Обидві моделі підтримують функцію екстреного виклику SOS, що використовують спосіб екстреного обміну повідомленнями через супутниковий зв’язок у разі, коли користувач перебуває поза зоною дії стільникового зв’язку. Також можна використовувати програму «Локатор», щоб ділитися геоданими, не надсилаючи повідомлення.

Фото: apple.com

Ціна. Вартість стандартної моделі iPhone 14 починається від 799 доларів, а 14 Plus — від 899 доларів. Якщо стандартна модель буде доступна з 16 вересня, то Plus версія вийде в продаж 7 жовтня.

iPhone 14 Pro та Pro Max

Фото: apple.com

Зовнішній вигляд. «Чубчик» на екрані у моделі iPhone 14 Pro буде замінено вирізом у формі таблетки, у якому розмістяться компоненти Face ID та другий круглий виріз для фронтальної камери.

Apple перемістила датчик наближення за дисплей, і тепер сповіщення зʼявлятимуться з нової «таблетки». Компанія називає цю систему Dynamic Island (динамічний острів).

Екран та нові функції. Діагональ екрана пристроїв не змінилася — 6,1 та 6,7 дюйма. Як iPhone 14 Pro, так і 14 Pro Max матимуть постійно увімкнений дисплей, який працює з новою функцією віджета на екрані блокування в iOS 16. Він показуватиме таку інформацію, як нагадування, події календаря та погоду, без потреби вмикати iPhone. Також додано стан сну для шпалер iOS 16, який затемнює їх, щоб витрачати менше заряду акумулятора.

Зв’язок із супутниками та функція визначення ДТП, яка отримала назву Crash detection, також тут є.

Фото: apple.com

Характеристики. Всередині моделей iPhone 14 Pro є чип Apple A16 Bionic, зосереджений на енергоефективності, дисплеї та камері. Шестиядерний центральний процесор, переконує Apple, на 40% швидший за конкурентів, а пʼятиядерний графічний процесор підходить для ігор і застосунків із інтенсивною графікою та здатен виконувати майже 17 трильйонів операцій за секунду.

Камера. Вперше в історії iPhone матиме 48-мегапіксельну камеру. Вона має майже вдвічі покращені можливості знімків в умовах слабкого освітлення, використовуючи чотирипіксельний датчик з діафрагмою f/1,78 і фокусною відстанню 24 мм.

Ще камера містить надширококутний модуль (з функцією макрозйомки) та телефото модуль із 3-кратним оптичним збільшенням. Спалах був перероблений. Він став вдвічі яскравішим та підлаштовує інтенсивність залежно від фокусної відстані зйомки.

Камера підтримує зйомку у форматі Apple ProRAW та запис відео у кінематографічному режимі з роздільною здатністю 4K та частотою 30 або 24 к/с.

Фото: apple.com

Ціна. Нові смартфони Apple iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max стануть доступні для попереднього замовлення з 9 вересня, а їх фактичний продаж розпочнеться з 16 вересня. Ціна iPhone 14 Pro стартує з позначки $999, а за iPhone 14 Pro Max доведеться заплатити від $1099.

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