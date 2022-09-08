Apple презентувала нові Apple AirPods Pro 2 — Finance.ua

Apple презентувала нові Apple AirPods Pro 2 Вчора 12:24 — Технології&Авто

Apple презентувала нові Apple AirPods Pro 2

Apple офіційно анонсувала AirPods Pro 2. Компанія вирішила не змінювати вдалу конструкцію навушників, тож зовні їх можна не відрізнити від першого покоління. Але всередині є ряд важливих змін.

AirPods Pro 2 отримали новий чіп H2, кастомні драйвери та підсилювач, які разом забезпечують користувача чистим і дуже деталізованим звучанням з глибокими низькими частотами. H2 відповідає за роботу системи активного шумозаглушення, функції просторового аудіо й керує енергоспоживанням навушників в цілому. І судячи за все, справляється зі своїми задачами на відмінно.

Apple заявляє, що ефективність системи шумозаглушення збільшилась у два рази. Покращені алгоритми відсікають більше непотрібних звуків, щоб ви могли насолоджуватись музикою. З’явився адаптивний режим прозорості, який мінімізує інтенсивність гучних звуків (наприклад, сирен чи робочих інструментів), щоб комфортніше чути світ навколо вас.

Автономність гаджета складає тепер до 6 годин, а разом із кейсом — до 30 годин. Кейс, до речі, можна заряджати за допомогою зарядки від Apple Watch, він має динамік для роботи функції Find My, ще й кріплення, щоб причепити його до рюкзака чи сумки.

Навушники отримали сенсорну панель на ніжках, тож тепер можна свайпами збільшувати або зменшувати гучність музики.

AirPods Pro 2 надійдуть у продаж 23 вересня за ціною $249.

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