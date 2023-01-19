Apple представив два нові MacBook — Finance.ua

Apple представив два нові MacBook
Американська компанія Apple презентувала два нові MacBook, які можна придбати з чипами M2 Pro або M2 Max, найпотужнішими на сьогодні процесорами Apple.
Про це повідомляє CNBC.
Вартість Mac mini починається з 599 доларів США з чипом M2, що на 100 доларів США дешевше, ніж попередня версія. У той час як версія з процесором M2 Pro коштуватиме від 1 299 доларів США.
Ціна нового 35,6-сантиметрового MacBook Pro стартує від 1 999 доларів, а 40,6-сантиметрова модель MacBook Pro коштуватиме не менше 2499 доларів.
Усі нові моделі будуть доступні з 24 січня, але клієнти вже зможуть замовляти комп’ютери.
Зазначається, що Apple більше не продає версію Mac mini з чипом від Intel, відтак Mac Pro є останнім комп’ютером, який можна налаштувати за допомогою процесора Intel.
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