Apple представив два нові MacBook — Finance.ua

Apple представив два нові MacBook Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Apple представив два нові MacBook, Фото: cnbc.com

Американська компанія Apple презентувала два нові MacBook, які можна придбати з чипами M2 Pro або M2 Max, найпотужнішими на сьогодні процесорами Apple.

Про це повідомляє CNBC

Вартість Mac mini починається з 599 доларів США з чипом M2, що на 100 доларів США дешевше, ніж попередня версія. У той час як версія з процесором M2 Pro коштуватиме від 1 299 доларів США.

Ціна нового 35,6-сантиметрового MacBook Pro стартує від 1 999 доларів, а 40,6-сантиметрова модель MacBook Pro коштуватиме не менше 2499 доларів.

Усі нові моделі будуть доступні з 24 січня, але клієнти вже зможуть замовляти комп’ютери.

Зазначається, що Apple більше не продає версію Mac mini з чипом від Intel, відтак Mac Pro є останнім комп’ютером, який можна налаштувати за допомогою процесора Intel.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.