Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото) — Finance.ua
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Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото)

Технології&Авто
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Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото)
Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото)
Нові фото макетів iPhone 17 Pro демонструють суттєві зміни у дизайні: замість звичного блоку камер — горизонтальна панель на всю ширину корпусу. Це найбільше оновлення вигляду задньої камери з часів iPhone 6.
Про це пише 9to5Mac.
У мережі з’явилися фото макетів iPhone 17 Pro з оновленим дизайном задньої панелі. Вперше за багато років Apple відмовився від традиційного дизайну камер. Замість нього — нова горизонтальна камера-панель, яка займає всю ширину верхньої частини корпусу. Зображення опублікував відомий інсайдер Majin Bu у соцмережі X.

Чому це цікаво

Це найпомітніше оновлення дизайну камери iPhone з часів iPhone 6. Окрім дизайну, Apple готує суттєве оновлення камери:
  • Усі три задні модулі (ширококутна, ультраширококутна і телефото) матимуть сенсори на 48 Мп.
  • Покращиться фронтальна камера TrueDepth — тепер із роздільною здатністю 24 Мп.
  • Очікується підтримка одночасного запису відео з усіх камер — без сторонніх застосунків.
  • Новий чип A19 Pro, до 12 Гб оперативної памʼяті.
  • Підтримка Wi-Fi 7 і випарна камера (vapor chamber) для кращого охолодження.
Apple традиційно презентує нові iPhone у першій або другій тижні вересня — ймовірні дати: 8−10 вересня 2025 року з передзамовленнями та стартом продажів уже з 19 числа.
За матеріалами:
vctr.media
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