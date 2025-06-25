Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото) — Finance.ua

Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото) Сьогодні 19:23 — Технології&Авто

Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото)

Нові фото макетів iPhone 17 Pro демонструють суттєві зміни у дизайні: замість звичного блоку камер — горизонтальна панель на всю ширину корпусу. Це найбільше оновлення вигляду задньої камери з часів iPhone 6.

Про це пише 9to5Mac.

У мережі з’явилися фото макетів iPhone 17 Pro з оновленим дизайном задньої панелі. Вперше за багато років Apple відмовився від традиційного дизайну камер. Замість нього — нова горизонтальна камера-панель, яка займає всю ширину верхньої частини корпусу. Зображення опублікував відомий інсайдер Majin Bu у соцмережі X.

IPhone 17 Pro Black, Absolutely beautiful pic.twitter.com/tQZAGa6TGl — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 24, 2025

Чому це цікаво

Це найпомітніше оновлення дизайну камери iPhone з часів iPhone 6. Окрім дизайну, Apple готує суттєве оновлення камери:

Усі три задні модулі (ширококутна, ультраширококутна і телефото) матимуть сенсори на 48 Мп.

Покращиться фронтальна камера TrueDepth — тепер із роздільною здатністю 24 Мп.

Очікується підтримка одночасного запису відео з усіх камер — без сторонніх застосунків.

Новий чип A19 Pro, до 12 Гб оперативної памʼяті.

Підтримка Wi-Fi 7 і випарна камера (vapor chamber) для кращого охолодження.

Apple традиційно презентує нові iPhone у першій або другій тижні вересня — ймовірні дати: 8−10 вересня 2025 року з передзамовленнями та стартом продажів уже з 19 числа.

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