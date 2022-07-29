Apple почала продажі відновлених iPhone 12 mini — Finance.ua
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Apple почала продажі відновлених iPhone 12 mini

Технології&Авто
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Apple почала продажі відновлених iPhone 12 mini
Apple почала продажі відновлених iPhone 12 mini
Компанія Apple давно продає офіційно сертифіковані відновлені смартфони та іншу техніку.
Цього тижня Apple вперше запропонувала на своєму офіційному сайті відновлені iPhone 12 mini, який був випущений у жовтні 2020 року.
Зараз на офіційному сайті пропонується лише одна версія iPhone 12 mini у чорному кольорі, яка оснащена 128 ГБ флешпам’ять. Пристрій доступний за ціною 579 доларів. Для порівняння, новий iPhone 12 mini, який зараз продається на офіційному сайті Apple, коштує 649 доларів.
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Згідно з офіційною заявою Apple, всі сертифіковані відновлені iPhone оснащені новим корпусом та акумулятором, з усіма інструкціями та кабелем для передачі даних з роз’ємами USB-C та Lightning. Вони отримують стандартне річне гарантійне обслуговування Apple, покупці також можуть скористатися розширеним гарантійним обслуговуванням AppleCare+.
Apple обіцяє, що всі офіційно відновлені смартфони ретельно протестовані, очищені та практично не відрізняються від нових телефонів.
За матеріалами:
Portaltele
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