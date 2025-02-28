Apple планує випустити новий годинник — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує випустити новий годинник

Технології&Авто
32
Apple планує випустити новий годинник
Apple планує випустити новий годинник
Apple активно працює над новим розумним годинником. Йдеться про Apple Watch Ultra 3, повідомляє Bloomberg.
Нові годинники Apple планує оснастити супутниковим підключенням та нарощує роботу функції вимірювання артеріального тиску.
Функція супутникового зв’язку дозволить користувачам надсилати повідомлення не маючи мобільного зв’язку чи Wi-Fi.
Ще одна функція допоможе користувачам вимірювати артеріальний тиск. До слова, цю функцію Apple планувала випустити ще в минулій версії Watch Ultra.
Читайте також
Таким чином Apple хоче досягнути свого плану посилити функції здоров’я та безпеки на своїх гаджетах.
Компанія вперше запустила функцію супутникового зв’язку з iPhone 14 у 2022 році. Це дозволило користувачам залишатися на зв’язку з екстреними службами, коли вони не працюють.
Apple Watch Ultra стане першим масовим розумним годинником із супутниковими можливостями.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.