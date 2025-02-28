Apple планує випустити новий годинник — Finance.ua

Apple планує випустити новий годинник Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

Apple планує випустити новий годинник

Apple активно працює над новим розумним годинником. Йдеться про Apple Watch Ultra 3, повідомляє Bloomberg.

Нові годинники Apple планує оснастити супутниковим підключенням та нарощує роботу функції вимірювання артеріального тиску.

Функція супутникового зв’язку дозволить користувачам надсилати повідомлення не маючи мобільного зв’язку чи Wi-Fi.

Ще одна функція допоможе користувачам вимірювати артеріальний тиск. До слова, цю функцію Apple планувала випустити ще в минулій версії Watch Ultra.

Таким чином Apple хоче досягнути свого плану посилити функції здоров’я та безпеки на своїх гаджетах.

Компанія вперше запустила функцію супутникового зв’язку з iPhone 14 у 2022 році. Це дозволило користувачам залишатися на зв’язку з екстреними службами, коли вони не працюють.

Apple Watch Ultra стане першим масовим розумним годинником із супутниковими можливостями.

Speka За матеріалами:

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