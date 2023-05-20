Apple патентує мітку AirTag з датчиками для відстеження здоров'я — Finance.ua

Apple патентує мітку AirTag з датчиками для відстеження здоров'я 20.05.2023, 02:18 — Технології&Авто

Apple патентує мітку AirTag з датчиками для відстеження здоров'я

Компанія Apple представила мітку AirTag у 2021 році, після чого її конкуренти теж почали випускати схожі девайси.

Зважаючи на все, купертинівська компанія вирішила розсунути межі своїх міток, запатентувавши новий тип AirTag під назвою Wearable Tag.

Запатентована мітка буде включати різні датчики для відстеження. Вона призначена для розміщення на різних частинах тіла або одягу користувача для виконання різних функцій, пов’язаних зі здоров’ям.

Можливості потенційного пристрою дуже широкі: від контролю постави та відстеження перебування на сонці до допомоги у фізіотерапії, виявлення падінь та відстеження фітнесу/активності.

Патентна заявка показує, що користувачі зможуть налаштовувати та контролювати Wearable Tag за допомогою електронного пристрою. Мітка буде збирати дані датчиків і передавати їх на електронний пристрій для аналізу та зворотного зв’язку.

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