Apple отримала 42% частки світового доходу від продажу смартфонів у третьому кварталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple отримала 42% частки світового доходу від продажу смартфонів у третьому кварталі

Фондовий ринок
22
Дослідники опублікували звіт, згідно з яким Apple домінує у глобальному сегменті доходів від продажу смартфонів. Компанія значно випередила своїх конкурентів.
Гіганту з Купертіно вдалося зберегти трон і навіть збільшити свою частку доходів на світовому ринку смартфонів, попри те, що продаж смартфонів загалом впав на 3%. За цей час також відбулося 12% зниження відвантажень та 10% зростання середньої ціни реалізації (ASP).
У загальному обсязі продаж телефони з підтримкою 5G склали до 46% відвантажень за квартал, що є новим рекордом. У третьому кварталі цього року Apple лідирувала з 42% часткою світового доходу від продажу смартфонів. Примітно, що її показник збільшився на 37.1% порівняно з тим самим періодом на рік раніше. У період з липня по вересень 2022 року смартфони iPhone 14, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max бренду показали високі продажі. Постачання iPhone 14 Plus почалося тільки в перший тиждень жовтня 2022 року.
У той час як Apple лідирувала, південнокорейська Samsung зайняла друге місце з часткою виручки 18.3%. Xiaomi зайняла третє місце з часткою 8.3%. Oppo та Vivo забрали собі 6% та 5% відповідно.
За матеріалами:
iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.