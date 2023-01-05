Apple отримала 42% частки світового доходу від продажу смартфонів у третьому кварталі — Finance.ua

Apple отримала 42% частки світового доходу від продажу смартфонів у третьому кварталі Сьогодні 01:16 — Фондовий ринок

Дослідники опублікували звіт, згідно з яким Apple домінує у глобальному сегменті доходів від продажу смартфонів. Компанія значно випередила своїх конкурентів.

Гіганту з Купертіно вдалося зберегти трон і навіть збільшити свою частку доходів на світовому ринку смартфонів, попри те, що продаж смартфонів загалом впав на 3%. За цей час також відбулося 12% зниження відвантажень та 10% зростання середньої ціни реалізації (ASP).

У загальному обсязі продаж телефони з підтримкою 5G склали до 46% відвантажень за квартал, що є новим рекордом. У третьому кварталі цього року Apple лідирувала з 42% часткою світового доходу від продажу смартфонів. Примітно, що її показник збільшився на 37.1% порівняно з тим самим періодом на рік раніше. У період з липня по вересень 2022 року смартфони iPhone 14, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max бренду показали високі продажі. Постачання iPhone 14 Plus почалося тільки в перший тиждень жовтня 2022 року.

У той час як Apple лідирувала, південнокорейська Samsung зайняла друге місце з часткою виручки 18.3%. Xiaomi зайняла третє місце з часткою 8.3%. Oppo та Vivo забрали собі 6% та 5% відповідно.

iLenta За матеріалами:

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