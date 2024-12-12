Apple очолила рейтинг компаній США з найкращим менеджментом — Finance.ua

Apple очолила рейтинг компаній США з найкращим менеджментом Сьогодні 01:50 — Фондовий ринок

Apple очолила рейтинг компаній США з найкращим менеджментом

Apple посіла перше місце в щорічному рейтингу Management Top 250, укладеному Інститутом Друкера у співпраці з The Wall Street Journal, повідомляє Business Insider . Компанія змістила Microsoft, яка очолювала список чотири роки поспіль.

У 2024 році Apple продемонструвала виняткові результати, особливо у сфері інновацій, де компанія набрала 99,9 бала — найвищий показник серед усіх учасників рейтингу. Завдяки цьому технологічний гігант повернув собі перше місце в рейтингу, випередивши таких лідерів, як:

Nvidia (2 місце), яка вражає своїми досягненнями у сфері чіпів для штучного інтелекту;

Microsoft (3 місце), яка втратила лідерство вперше за чотири роки.

У 2024 році Apple випустила iPhone 16 із впровадженою системою штучного інтелекту Apple Intelligence AI, що стало значущим проривом у сфері споживчої електроніки.

Apple також продемонструвала вражаючі фінансові результати. З ринковою капіталізацією в $3,7 трлн вона утримує статус найдорожчої компанії світу. Її позиції значно зміцнив бурхливий попит на нові продукти та послуги.

Але попри успіхи, Apple отримала найнижчу оцінку серед 10 найкращих компаній у категорії залученості та розвитку співробітників (62,7 бала). Це сигнал про можливості для покращення корпоративної культури.

До 10 найкращих також увійшли компанії з різних галузей:

Intel (4 місце);

Mastercard (5 місце, прогрес з 24 позиції);

Johnson & Johnson (6 місце);

(6 місце); Procter & Gamble (7 місце);

Alphabet (8 місце);

Walmart (9 місце);

Philip Morris International (10 місце).

Минулого тижня Intel, яка посіла четверте місце у рейтингу, звільнила генерального директора Пета Гелсінгера. Компанія втратила понад 50% ринкової вартості у 2024 році. Це рішення було ухвалено всього за кілька днів до оприлюднення рейтингу, де Intel опинилася в топ-5. Така ситуація додає іронічного контексту до оцінки «ефективного управління» компанії.

Рейтинг оцінює ефективність компаній за п’ятьма ключовими напрямами:

Задоволеність клієнтів.

Залученість і розвиток співробітників.

Інновації.

Соціальна відповідальність.

Фінансова стійкість.

У 2024 році до рейтингу потрапили 660 американських компаній, які відповідають критеріям капіталізації та популярності на фондових ринках.

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