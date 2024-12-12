Apple очолила рейтинг компаній США з найкращим менеджментом — Finance.ua

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Apple очолила рейтинг компаній США з найкращим менеджментом

Фондовий ринок
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Apple очолила рейтинг компаній США з найкращим менеджментом
Apple очолила рейтинг компаній США з найкращим менеджментом
Apple посіла перше місце в щорічному рейтингу Management Top 250, укладеному Інститутом Друкера у співпраці з The Wall Street Journal, повідомляє Business Insider. Компанія змістила Microsoft, яка очолювала список чотири роки поспіль.
У 2024 році Apple продемонструвала виняткові результати, особливо у сфері інновацій, де компанія набрала 99,9 бала — найвищий показник серед усіх учасників рейтингу. Завдяки цьому технологічний гігант повернув собі перше місце в рейтингу, випередивши таких лідерів, як:
  • Nvidia (2 місце), яка вражає своїми досягненнями у сфері чіпів для штучного інтелекту;
  • Microsoft (3 місце), яка втратила лідерство вперше за чотири роки.
У 2024 році Apple випустила iPhone 16 із впровадженою системою штучного інтелекту Apple Intelligence AI, що стало значущим проривом у сфері споживчої електроніки.
Apple також продемонструвала вражаючі фінансові результати. З ринковою капіталізацією в $3,7 трлн вона утримує статус найдорожчої компанії світу. Її позиції значно зміцнив бурхливий попит на нові продукти та послуги.
Але попри успіхи, Apple отримала найнижчу оцінку серед 10 найкращих компаній у категорії залученості та розвитку співробітників (62,7 бала). Це сигнал про можливості для покращення корпоративної культури.
До 10 найкращих також увійшли компанії з різних галузей:
  • Intel (4 місце);
  • Mastercard (5 місце, прогрес з 24 позиції);
  • Johnson & Johnson (6 місце);
  • Procter & Gamble (7 місце);
  • Alphabet (8 місце);
  • Walmart (9 місце);
  • Philip Morris International (10 місце).
Минулого тижня Intel, яка посіла четверте місце у рейтингу, звільнила генерального директора Пета Гелсінгера. Компанія втратила понад 50% ринкової вартості у 2024 році. Це рішення було ухвалено всього за кілька днів до оприлюднення рейтингу, де Intel опинилася в топ-5. Така ситуація додає іронічного контексту до оцінки «ефективного управління» компанії.
Рейтинг оцінює ефективність компаній за п’ятьма ключовими напрямами:
  • Задоволеність клієнтів.
  • Залученість і розвиток співробітників.
  • Інновації.
  • Соціальна відповідальність.
  • Фінансова стійкість.
У 2024 році до рейтингу потрапили 660 американських компаній, які відповідають критеріям капіталізації та популярності на фондових ринках.
За матеріалами:
Speka
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