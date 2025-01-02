Apple надає знижки на iPhone у Китаї на тлі посилення конкуренції — Finance.ua
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Apple надає знижки на iPhone у Китаї на тлі посилення конкуренції

Фондовий ринок
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Компанія Apple оголосила про рідкісні знижки до 500 юанів ($68,50) на свої останні моделі iPhone у Китаї, прагнучи зберегти свою частку ринку на тлі зростання конкуренції з боку місцевих виробників, таких як Huawei.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Чотириденна акція, яка триватиме з 4 по 7 січня, поширюється на кілька моделей iPhone за умови використання певних методів оплати, зазначено на офіційному сайті компанії.
Флагманська модель iPhone 16 Pro, яка коштує від 7 999 юанів, і iPhone 16 Pro Max із початковою ціною 9 999 юанів отримають максимальну знижку в 500 юанів. Моделі iPhone 16 та iPhone 16 Plus будуть дешевшими на 400 юанів.
Знижки вводяться на тлі обережності споживачів щодо витрат через уповільнення економіки Китаю та дефляційного тиску: у листопаді рівень споживчої інфляції досяг п’ятимісячного мінімуму.
Apple стикається зі зменшенням своєї частки на китайському ринку смартфонів, який є найбільшим у світі. Місцеві виробники значно посилили конкуренцію, особливо Huawei, яка відновила позиції у преміум-сегменті в серпні 2023 року завдяки використанню локально вироблених чипів. Huawei нещодавно знизила ціни на кілька висококласних пристроїв, зокрема смартфони, до 3 000 юанів на одному з провідних китайських онлайн-майданчиків.
Apple на короткий час вибула з п’ятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї у другому кварталі 2024 року, але відновила позиції у третьому. Однак продажі iPhone у Китаї в третьому кварталі знизилися на 0,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як продажі Huawei зросли на 42%, за даними дослідницької компанії IDC.
Акція Apple також включає знижки у розмірі 200−300 юанів на старіші моделі iPhone та інші категорії продукції, такі як ноутбуки MacBook і планшети iPad. Для отримання знижки клієнти повинні використовувати певні способи оплати, зокрема WeChat Pay або Alipay.
За матеріалами:
Економічна Правда
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