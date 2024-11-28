Apple може представити складаний iPhone у 2026 році — Finance.ua
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Apple може представити складаний iPhone у 2026 році

Фондовий ринок
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За даними Yeux1122, компанія Apple нещодавно почала «офіційний процес розробки з виробниками дисплеїв». За словами інсайдера, джерелом цієї інформації є неназвана людина в ланцюжку постачань.

Що ще відомо

Jukanlosreve, ще один відомий інформатор з витоків, повідомив новину англомовній аудиторії постом на X. Отже, що це означає для iPhone? Для розробки нових технологій потрібен час, але повідомлення Yeux1122 (якщо воно відповідає дійсності) вказує на те, що Apple, найімовірніше, досягла угоди з виробниками, щоб почати виробництво складаних дисплеїв, які знадобляться для випуску нового iPhone.
Припустимо, що новина достовірна і терміни вірні. Малоймовірно, що Apple матиме складані версії iPhone, готові піти в термін до 2025, тож виходить, найімовірніше, складаний iPhone буде випущено до 2026 року. Щодо того, яку саме форму може набути цей телефон, дехто охрестив його iPhone Flip, але є ймовірність, що він буде більше схожий на Samsung Galaxy Z Fold. Фанати давно мріяли про складаний iPhone. У 2022 році вони створили свою власну теоретичну версію пристрою, яка мала приголомшливий вигляд.
За словами Yeux1122, такий розвиток подій може означати прискорення строків для Samsung. Якщо Apple випустить або почне натякати на складаний iPhone, Samsung може запустити нову лінійку FE та інші пристрої раніше, ніж очікувалося.
За матеріалами:
itechua
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