Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg — Finance.ua

Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg Сьогодні 08:39 — Фондовий ринок

Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg

Компанія Apple рухається до того, щоб подолати позначку в 3 трлн доларів за капіталізацією — акції Apple з початку року подорожчали на 35%, а ринкова вартість збільшилася на 690 млрд дол. Зараз капіталізація Apple становить майже 2,76 трлн дол.

Про це пише Bloomberg.

«Цього року Apple та інші технологічні гіганти були лідерами ринку, оскільки інвестори тяжіли до компаній з найбільшими масштабами, дивлячись на ризики, пов’язані з потенційною рецесією, банкрутствами банків, а тепер і з ситуацією щодо стелі державного боргу США. Це улюблена акція інституційних інвесторів, хедж-фондів, роздрібних інвесторів та Уоррена Баффета», — пише агентство.

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Водночас залишаються питання щодо вартості Apple, яка зараз у 28 разів більша за прогнозовані доходи компанії, а папери торгуються з преміумом до ринку, додає Bloomberg.

Хоча на початку 2022 року капіталізація Apple ненадовго піднялася вище 3 трильйонів доларів, їй не вдалося закрити торги вище цього рівня, а пік ознаменував початок низхідного тренду, який призвів до падіння на 27% того року.

Якщо Apple досягне цієї позначки, вона стане першою компанією, яка це зробить.

На початку травня Apple відзвітувала, що в другому кварталі 2023 року отримала 51,3 млрд доларів від продажів iPhone — це на 1,5% більше, ніж рік тому, і є рекордом за березневий квартал.

Економічна Правда За матеріалами:

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