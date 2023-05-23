Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg

Фондовий ринок
21
Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg
Apple може подолати позначку в 3 трильйони доларів за капіталізацією – Bloomberg
Компанія Apple рухається до того, щоб подолати позначку в 3 трлн доларів за капіталізацією — акції Apple з початку року подорожчали на 35%, а ринкова вартість збільшилася на 690 млрд дол. Зараз капіталізація Apple становить майже 2,76 трлн дол.
Про це пише Bloomberg.
«Цього року Apple та інші технологічні гіганти були лідерами ринку, оскільки інвестори тяжіли до компаній з найбільшими масштабами, дивлячись на ризики, пов’язані з потенційною рецесією, банкрутствами банків, а тепер і з ситуацією щодо стелі державного боргу США. Це улюблена акція інституційних інвесторів, хедж-фондів, роздрібних інвесторів та Уоррена Баффета», — пише агентство.
Читайте також
Водночас залишаються питання щодо вартості Apple, яка зараз у 28 разів більша за прогнозовані доходи компанії, а папери торгуються з преміумом до ринку, додає Bloomberg.
Хоча на початку 2022 року капіталізація Apple ненадовго піднялася вище 3 трильйонів доларів, їй не вдалося закрити торги вище цього рівня, а пік ознаменував початок низхідного тренду, який призвів до падіння на 27% того року.
Якщо Apple досягне цієї позначки, вона стане першою компанією, яка це зробить.
На початку травня Apple відзвітувала, що в другому кварталі 2023 року отримала 51,3 млрд доларів від продажів iPhone — це на 1,5% більше, ніж рік тому, і є рекордом за березневий квартал.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.