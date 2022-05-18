Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink — Finance.ua

Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink

Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink

Зі слів аналітика TF International Securities Мінґ-Чі Куо, Apple може застосувати кольоровий дисплей на електронному папері E-Ink у своїх майбутніх пристроях. Зокрема зараз компанія вивчає можливість обладнати таким дисплеєм майбутній гнучкий iPhone.

Про це пише 9to5mac

Apple зацікавили можливості технології, оскільки кольорові дисплеї на електронному чорнилі особливо добре підходять для додаткового екрана з низьким енергоспоживанням у пристроях з гнучким форм-фактором.

Попри те, що зараз Apple не має у свому асортименті гнучких ґаджетів, вже давно ходять чутки, що компанія розглядає можливість створення iPad у форм-факторі книжки.

Ще в лютому цього року аналітик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг та редактор видання Bloomberg Марк Гурман, повідомили, що Apple веде роботу над створенням складного гібрида iPad і MacBook, оснащеного гнучким 20-дюймовим дисплеєм.

До речі, вже зараз Samsung активно розвиває свою лінійку гнучких пристроїв. Так, нещодавно компанія представила саме гібрид планшета й ноутбука від назвою Flex Note. В розкладеному вигляді пристрій скидається на великий планшет, однак він легко перетворюється на ноутбук із сенсорною клавіатурою — достатньо лише «зламати» ґаджет посередині.

Рішення з E-ink екраном Samsung не спішить пропонувати. Смартфоні Galaxy Fold оснащений додатковим 6,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм, завдяки чому у складеному стані він нагадує звичайний смартфон, а у розкладеному — планшет. Для такого дизайну E-Ink дисплей навряд чи підійде. А ось смартфон Galaxy Flip у форматі «жабки» має додатковий OLED-екран розміром трохи більше дюйма, і його можна було б замінити на E-Ink.

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