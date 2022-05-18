Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink

Вчора 00:47Технології&Авто
397
Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-InkApple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink
Зі слів аналітика TF International Securities Мінґ-Чі Куо, Apple може застосувати кольоровий дисплей на електронному папері E-Ink у своїх майбутніх пристроях. Зокрема зараз компанія вивчає можливість обладнати таким дисплеєм майбутній гнучкий iPhone.
Про це пише 9to5mac.
Apple зацікавили можливості технології, оскільки кольорові дисплеї на електронному чорнилі особливо добре підходять для додаткового екрана з низьким енергоспоживанням у пристроях з гнучким форм-фактором.
Попри те, що зараз Apple не має у свому асортименті гнучких ґаджетів, вже давно ходять чутки, що компанія розглядає можливість створення iPad у форм-факторі книжки.
Місце для вашої реклами
Ще в лютому цього року аналітик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг та редактор видання Bloomberg Марк Гурман, повідомили, що Apple веде роботу над створенням складного гібрида iPad і MacBook, оснащеного гнучким 20-дюймовим дисплеєм.
До речі, вже зараз Samsung активно розвиває свою лінійку гнучких пристроїв. Так, нещодавно компанія представила саме гібрид планшета й ноутбука від назвою Flex Note. В розкладеному вигляді пристрій скидається на великий планшет, однак він легко перетворюється на ноутбук із сенсорною клавіатурою — достатньо лише «зламати» ґаджет посередині.
Рішення з E-ink екраном Samsung не спішить пропонувати. Смартфоні Galaxy Fold оснащений додатковим 6,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм, завдяки чому у складеному стані він нагадує звичайний смартфон, а у розкладеному — планшет. Для такого дизайну E-Ink дисплей навряд чи підійде. А ось смартфон Galaxy Flip у форматі «жабки» має додатковий OLED-екран розміром трохи більше дюйма, і його можна було б замінити на E-Ink.
За матеріалами: Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.