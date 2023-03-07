Apple готує iMac 24" з процесором M3 — Finance.ua
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Apple готує iMac 24" з процесором M3

Фондовий ринок
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Компанія Apple готується до чергового оновлення лінійок ноутбуків та комп’ютерів, повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.
Серед новинок — оновлений iMac, Mac Pro на Apple Silicon та дві моделі MacBook Air.
Розробка наступного покоління 24-дюймового iMac знаходиться у стадії випробувань. Комп’ютер не зміниться зовні, але отримає деякі зміни внутрішнього компонування, а також чіпсет Apple M3. Постачання нового iMac почнуться не раніше другої половини року, зазначає Гурман. Насамперед він говорив про реліз наприкінці 2023-го.
Крім моноблоку, навесні-літом цього року Apple планує випустити три комп’ютери:
  • перший Mac Pro на базі Apple Silicon;
  • оновлення 13-дюймового MacBook Air;
  • перший 15-дюймовий MacBook Air.
«Не ясно, який чіп призначено для нових моделей MacBook Air. Якщо ці пристрої вийдуть на ринок із M2, вони швидко застаріють. 15-дюймовий MacBook Air з M2 зможе заманити споживачів, але ще один MacBook Air 13» з M2 не буде таким привабливим", — Марк Гурман, журналіст Bloomberg.
Автор публікації не виключає, що Apple M3 дістанеться лише 13-дюймовому ноутбуку, а його старша версія залишиться на поточному поколінні. Чіп Apple M2 представлено на WWDC 2022 у червні: можливо, так станеться і з M3.
Очікується, що чіпсет Apple M3 перейде з техпроцесу 5 нм на 3 нм, що значно покращить його продуктивність та енергоефективність.
Гурман додав, що M3 також з’явиться в iPad Pro, але не раніше, ніж у першій половині 2024 року. У тому ж році на ринок вийдуть MacBook Pro на базі більш розвинених M3 Pro/Max.
За матеріалами:
iLenta
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