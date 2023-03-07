Apple готує iMac 24" з процесором M3 — Finance.ua

Apple готує iMac 24" з процесором M3 07.03.2023, 01:17 — Фондовий ринок

Компанія Apple готується до чергового оновлення лінійок ноутбуків та комп’ютерів, повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Серед новинок — оновлений iMac, Mac Pro на Apple Silicon та дві моделі MacBook Air.

Розробка наступного покоління 24-дюймового iMac знаходиться у стадії випробувань. Комп’ютер не зміниться зовні, але отримає деякі зміни внутрішнього компонування, а також чіпсет Apple M3. Постачання нового iMac почнуться не раніше другої половини року, зазначає Гурман. Насамперед він говорив про реліз наприкінці 2023-го.

Крім моноблоку, навесні-літом цього року Apple планує випустити три комп’ютери:

перший Mac Pro на базі Apple Silicon;

оновлення 13-дюймового MacBook Air;

перший 15-дюймовий MacBook Air.

«Не ясно, який чіп призначено для нових моделей MacBook Air. Якщо ці пристрої вийдуть на ринок із M2, вони швидко застаріють. 15-дюймовий MacBook Air з M2 зможе заманити споживачів, але ще один MacBook Air 13» з M2 не буде таким привабливим", — Марк Гурман, журналіст Bloomberg.

Автор публікації не виключає, що Apple M3 дістанеться лише 13-дюймовому ноутбуку, а його старша версія залишиться на поточному поколінні. Чіп Apple M2 представлено на WWDC 2022 у червні: можливо, так станеться і з M3.

Очікується, що чіпсет Apple M3 перейде з техпроцесу 5 нм на 3 нм, що значно покращить його продуктивність та енергоефективність.

Гурман додав, що M3 також з’явиться в iPad Pro, але не раніше, ніж у першій половині 2024 року. У тому ж році на ринок вийдуть MacBook Pro на базі більш розвинених M3 Pro/Max.

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