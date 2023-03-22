Apple хоче реформувати трудове законодавство Індії — Finance.ua

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Apple хоче реформувати трудове законодавство Індії

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Apple хоче реформувати трудове законодавство Індії
Apple хоче реформувати трудове законодавство Індії
Apple Inc. хоче реформувати трудове законодавство Індії в рамках зусиль із розширення місцевого виробництва.
Про це повідомляє Bloomberg.
Індійський південний штат Таміл-Наду розглядає можливість ухвалення нових правил, які зроблять заводські зміни більш гнучкими. Саме у цьому штаті провідний постачальник Apple Foxconn Technology Group керує найбільшим в Індії заводом iPhone.
Керівники Apple та лобістської групи Індійської асоціації стільникового зв’язку та електроніки, яка представляє американську компанію та її постачальників, упродовж шести місяців зустрічалися із представниками уряду штату для просування реформи.

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Заплановані зміни приведуть до зрівняння робочих годин із годинами роботи на заводах iPhone у Китаї. Пропоновані зміни передбачають дозвіл заводам працювати у дві зміни по 12 годин кожна замість попередніх трьох змін по 8 годин.
Нові трудові умови можуть заохотити більше жінок працювати на заводах, оскільки більш гнучкі зміни допоможуть їм уникнути небезпечних поїздок уночі.
Також Apple разом із постачальниками ведуть переговори про будівництво великих гуртожитків для працюючих жінок у фабричних комплексах і навколо них, що скоротить час на дорогу до роботи.
Такі кроки є частиною зусиль Apple перенести більше виробництва із Китаю в інші країни, зокрема Індію.
За матеріалами:
Укрінформ
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