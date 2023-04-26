Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ — Finance.ua
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Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ

Технології&Авто
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Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
Європейська комісія прийняла закон, який дозволить посилити нагляд за онлайн-платформами та пошуковими онлайн-системами.
Про це заявили в пресс-службі Європейської комісії.
Комісією було визначено 17 дуже великих онлайн-платформ та дві дуже великі пошукові онлайн системи. Вони охоплюють щонайменше 45 мільйонів активних користувачів щомісяця.
Згідно з новим законом, компанії зобов’язані протягом чотирьох місяців виконати повний набір нових зобов’язань згідно з DSA. Вони направлені на більший захист користувачів.
Мова йде про:
  • Alibaba AliExpress;
  • Магазин Amazon;
  • Apple AppStore;
  • Booking.com;
  • Facebook;
  • Google Play;
  • Гугл-мапи;
  • Google Shopping;
  • Instagram;
  • LinkedIn;
  • Pinterest;
  • Snapchat;
  • Tik Tok;
  • Twitter;
  • YouTube;
  • Wikipedia.
Дуже великі пошукові онлайн системи:
  • Bing;
  • Google Search.
Таким чином користувачі матимуть право відмовитися від систем рекомендацій на основі профілювання та повідомляти про незаконний вміст інформації. Окрім цього буде заборонено відображення рекламних оголошень на основі конфіденційних даних користувача — етнічного походження, політичних переконань чи сексуальній орієнтації.
Також буде посилено нагляд за неповнолітніми користувачами. Так, платформам доведеться переробити свої системи, щоб забезпечити високий рівень конфіденційності. Буде заборонено цільову рекламу на основі вподобань дітей.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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