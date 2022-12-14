Apple дозволить встановлювати альтернативні магазини на iPhone та iPad — Finance.ua

Apple дозволить встановлювати альтернативні магазини на iPhone та iPad Сьогодні 23:51 — Технології&Авто

Apple дозволить встановлювати альтернативні магазини на iPhone та iPad

Apple Inc. готується дозволити альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad. Це частина масштабного оновлення, спрямованого на відповідність суворим вимогам Європейського Союзу, які стануть чинними у 2024 році.

Натепер працівники відділу програмного забезпечення та надання послуг активно намагаються відкрити ключові елементи платформ Apple. У результаті клієнти зможуть завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на свої iPhone та iPad без використання App Store, обходячи обмеження Apple і комісію до 30%, повідомляє Bloomberg.

Ці кроки — скасування давньої політики — є відповіддю на закони ЄС, спрямовані на вирівнювання умов гри для сторонніх розробників і покращення цифрового життя споживачів. Протягом багатьох років регулятори та виробники програмного забезпечення скаржилися, що Apple і Google, які керують двома найбільшими магазинами мобільних застосунків, мають занадто велику владу.

Незважаючи на це, новина підвищила рівень акцій компаній, які пропонують послуги знайомств та інші програми. Акції Match Group Inc. підскочили на 10%, а Bumble Inc. — на 8,6%. Це ознака того, що інвестори вважають, що компанії зможуть тимчасово не платити комісію Apple. Spotify Technology SA, сервіс потокового аудіо, піднявся на цілих 9,7%. Акції Apple змінилися не набагато.

Нагадаємо, що новий європейський закон, який отримав назву Закон про цифрові ринки, набуде чинності у найближчі місяці, але компанії не зобов’язані дотримуватися всіх правил до 2024 року. Урядовці у США та інших країнах теж наполягали на ухваленні подібних законів, але поки що відмовилися.

Закон вимагає від технологічних компаній дозволити встановлювати сторонні програми і надати користувачам можливість легше змінювати налаштування за замовчуванням. Правила вимагають, щоб служби обміну повідомленнями працювали разом і щоб сторонні розробники мали однаковий доступ до основних функцій у застосунках і службах.

Закони поширюються на технологічні компанії з ринковою оцінкою щонайменше 75 млрд євро ($80 млрд) і 45 млн користувачів щомісяця в ЄС.

Speka За матеріалами:

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