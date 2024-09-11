Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам — Finance.ua

Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам Вчора 10:15 — Фондовий ринок

Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам

Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, закривши провадження за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про це йдеться у повідомленні банку.

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До націоналізації банку Коломойському належало 41,7% акцій банку, а компанії Triantal — 16,6%.

Таким чином, суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-ІХ «Про систему гарантування вкладів».

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку — Г. Боголюбова.

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15 листопада 2023 року, Шостий апеляційний адміністративний суд у справі за позовом І. Коломойського підтвердив неможливість скасування рішень і договорів, прийнятих в процесі націоналізації ПриватБанку.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року.

Перехід ПриватБанку у власність держави відбувся відповідно до статті 411 закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Держава витратила на докапіталізацію ПриватБанку понад 155 млрд гривень.

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