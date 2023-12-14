Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+ — Finance.ua

Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+ Сьогодні 19:45

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції, який закрив справу Роттердам+ та скасував арешт майна обвинувачених.

Таку ухвалу Апеляційної палати було оголошено в судовому засіданні 14 грудня.

Справу № 991/2364/23 повернули у першу інстанцію для нового розгляду.

Рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников.

Нагадаємо:

У жовтні цього року суд першої інстанції закрив провадження у справі Роттердам+. За це рішення проголосували двоє суддів колегії. Третій суддя — Віктор Ногачевський, висловив окрему думку, в якій пояснив, чому закривати справу суд не мав права.

Як підставу для закриття справи у першій інстанції судді використали п. 10 ч.1 ст. 284 КПК. Нібито сплив строк досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Прокурор САП не погодився з таким рішенням суду та оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

Як відомо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи «Роттердам+» за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016−2017 років.

Економічна Правда За матеріалами:

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