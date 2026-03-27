Апарат ВРУ врегулював питання управління нерухомістю вартістю 32 млн грн
Апарат ВР та Управління справами ВРУ вжили низку заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту ефективності управління об’єктами державної власності та здійснення органами, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, публічних закупівель.
Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати.
Зокрема оформлено права на державне майно та врегулювано частину земельних питань.
Нагадаємо, під час аудиту було встановлено відсутність зареєстрованих прав Апарату на 33 будівлі та споруди, а також правовстановлюючих документів на чотири земельні ділянки. За результатами аудиту Рахункова палата надала 14 рекомендацій.
На їх виконання наразі забезпечено державну реєстрацію прав на 27 об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 32 млн грн, а також внесено відомості до Державного земельного кадастру щодо окремих земельних ділянок.
Триває робота щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно бази відпочинку «Конча-Заспа», а також опрацьовується питання зміни цільового призначення низки земельних ділянок у місті Києві.
Крім того, списано непридатне до використання майно та розглядаються зміни організаційно-правової форми окремих підприємств, що перебувають в управлінні Апарату ВРУ.
Водночас Рахункова палата відзначає безпідставне зволікання з виконанням окремих рекомендацій центральними органами виконавчої влади, а також невирішення окремих земельних питань Київською міською радою.
Відтак, наразі виконано п’ять рекомендацій аудиторів, сім — у процесі виконання, дві — не розпочато. Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме суспільство про стан їх реалізації.
Також за темою
Як війна на Близькому Сході впливає на економіку України
ПФУ розповів про нові правила виплат для ВПО: що змінилося
Що буде з економікою України, якщо в середині 2026 року буде досягнуто перемир’я — прогноз Dragon Capital
Скасування податкових пільг на посилки до 150 євро: що думають експерти
У скільки обходиться бюджету кешбек на пальне на день — відповідь Мінекономіки
Україна досягла нового рівня порогу ПДВ у переговорах з МВФ