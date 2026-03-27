Апарат ВРУ врегулював питання управління нерухомістю вартістю 32 млн грн

Апарат ВР та Управління справами ВРУ вжили низку заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту ефективності управління об’єктами державної власності та здійснення органами, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, публічних закупівель.
Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати.
Зокрема оформлено права на державне майно та врегулювано частину земельних питань.
Нагадаємо, під час аудиту було встановлено відсутність зареєстрованих прав Апарату на 33 будівлі та споруди, а також правовстановлюючих документів на чотири земельні ділянки. За результатами аудиту Рахункова палата надала 14 рекомендацій.
На їх виконання наразі забезпечено державну реєстрацію прав на 27 об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 32 млн грн, а також внесено відомості до Державного земельного кадастру щодо окремих земельних ділянок.
Триває робота щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно бази відпочинку «Конча-Заспа», а також опрацьовується питання зміни цільового призначення низки земельних ділянок у місті Києві.
Крім того, списано непридатне до використання майно та розглядаються зміни організаційно-правової форми окремих підприємств, що перебувають в управлінні Апарату ВРУ.
Водночас Рахункова палата відзначає безпідставне зволікання з виконанням окремих рекомендацій центральними органами виконавчої влади, а також невирішення окремих земельних питань Київською міською радою.
Відтак, наразі виконано п’ять рекомендацій аудиторів, сім — у процесі виконання, дві — не розпочато. Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме суспільство про стан їх реалізації.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
