Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про нові правила продажу — Finance.ua

Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про нові правила продажу Вчора 08:08 — Особисті фінанси

Антибіотики за електронним рецептом: чотири фейки про нові правила продажу

З 1 серпня в Україні запрацював продаж антибіотиків за електронним рецептом. І навколо нових правил вже встигли з’явитись міфи.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на нові правила відпуску антибіотиків, які почали діяти з 1 серпня. Тепер подібні препарати можна придбати лише за електронним рецептом, тож виникло чимало фейків про те, як це відбуватиметься.

Міністерство охорони здоров’я спростовує найбільш поширені міфи. Як насправді відбувається надання електронних рецептів на антибіотики дивіться у зручному форматі:

1. Міф: може трапитися витік даних з електронної системи охорони здоров’я. Електронна система охорони здоров’я має високу захищеність. З початку війни під час хакерських атак на українські електронні системи даних та документообігу її не вдалося зламати. А до війни — й поготів. Лише лікар має доступ до особистих даних пацієнта за його згодою.

2. Міф: благодійні фонди та організації як і раніше можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистриб’юторів без рецепта. Вони, як і раніше, зможуть купувати ліки безпосередньо у дистриб’юторів без е-рецептів.

3. Міф: під час лікування у стаціонарі для отримання рецепту на антибіотики потрібно буде звернутися до сімейного лікаря. Пакетом стаціонарного лікування за Програмою медичних гарантій передбачається забезпечення пацієнта лікарськими засобами, зокрема антибіотиками. Для призначення останніх виписувати рецепт не потрібно. Ці ліки гарантовано покриваються державними коштами та повинні бути надані пацієнту на безоплатній основі.

Однак, у разі виняткових ситуаціях, коли пацієнт у стаціонарі потребує антибактеріальний препарат, не передбачений Нацпереліком основних лікарських засобів, лікуючий лікар зможе виписати йому рецепт.

Міф 4: У населених пунктах без лікарень не можна буде отримати рецепт на антибіотики. У населених пунктах, де немає лікарень, а натомість є фельдшерські пункти, виписати рецепт на антибіотик зможе фельдшер на час перехідного періоду.

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