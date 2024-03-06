Anthropic представила новий передовий чат-бот Claude для конкуренції з OpenAI та Google — Finance.ua

Anthropic представила новий передовий чат-бот Claude для конкуренції з OpenAI та Google Сьогодні 05:53 — Технології&Авто

Anthropic представила новий передовий чат-бот Claude для конкуренції з OpenAI та Google

Стартап штучного інтелекту Anthropic, який отримав інвестиції від Google та Amazon, у понеділок представив нову версію свого чатбота Claude 3.

Про це повідомляє Reuters

В Anthropic заявили, що найпотужніший у лінійці чатбот Claude 3 Opus перевершує конкурентів ChatGPT 4 від OpenAI та Gemini 1.0 Ultra від Google.

Там додали, що новий чат-бот буде першим «мультимодальним» пакетом штучного інтелекту, тобто він зможе виконувати такі завдання, як відповідь на текстові запити та аналіз зображень чи діаграм. Водночас генерувати нові зображення Claude 3 не може, користувачам буде доступна лише функція їх аналізу.

За словами директорки Anthropic Даніели Амодей, новий чатбот підійде для користувачів, якщо їм потрібно виконання «найбільш когнітивно складних завдань», наприклад, точне виконання складного фінансового аналізу.

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За кожен мільйон фрагментів даних, виданих чатботом Claude 3 Opus, користувачі мають заплатити 15 доларів США. Завантажити чатбот від Anthropic можна на хмарних платформах Amazon і Google. Стартап планує продавати доступ до Claude 3 напряму в 159 країнах.

Укрінформ За матеріалами:

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